«التعليم» تعلن محذوفات مادة الدين بالمرحلة الابتدائية

أصدر مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، قرارا عاجلا بشأن مناهج التربية الدينية الإسلامية والمسيحية، للمرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الصف الخامس طبعة عام 2023/ 2024، إذ تقرر حذف بعض الأنشطة بالدروس بما لا يؤثر على أهداف هذه الدروس أو محتواها العلمي، كما جرى حذف بعض الدروس من الطبعة الجديدة عن طبعات الأعوام السابقة وبيانها كالتالي:

التربية الدينية الإسلامية

- الصف الأول الابتدائي المحور الأول، في مجال العقيدة جرى حذف درس الشهادة، وفي مجال العبادات قصة آداب الاستئذان.

- الصف الثالث الابتدائي المحور الثاني العالم من حولي: في مجال السير والشخصيات جرى حذف درس زيد بن ثابت.

- الصف الرابع الابتدائي المحور الأول اكتشف ذاتي: في مجال العقيدة، حذف الدرس الثالث بديع صنع الله تعالى في الإنسان، وفي المحور الثاني في مجال العقيدة، جرى حذف الدرس الثاني بديع صنع الله تعالى في الكون، وفي مجال السير والشخصيات، جرى حذف الدرس الثالث الأرقم بن أبي الأرقم.

- الصف الخامس الابتدائي المحور الأول اكتشف ذاتي: في مجال السير والشخصيات، جرى حذف الدرس الثالث معجزة الرسول مع أم معبد، المحور الثاني علاقتي بالآخرين في مجال العقيدة، حذف الدرس الثاني شكر الله تعالى على النعم قصة صاحب الجنتين، وفي مجال السير والشخصيات، جرى حذف الدرس الثالث زيد بن أرقم الغلام الصادق.

التربية الدينية المسيحية

- الصف الخامس الابتدائي، جرى حذف الدرس الأول في المحور الأول رموز السيد المسيح في العهد القديم المن والصخرة، وجرى نقل درس من المحور الثاني «الرب يسوع الفادي والمخلص»، ليكون ترتيبه الدرس الرابع بالمحور الأول.