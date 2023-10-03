«التعليم».. خطة طموحة انتهجتها الدولة للتطوير حتى 2030

«حلم حياتى بدأ يتحقق بالمنحة الدراسية»، بدموع تغمرها الفرحة بدأت بسمة شوقى الأولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية حديثها مع «الوطن»، حول المنحة التى حصلت عليها من قِبل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لتستكمل تعليمها بالجامعة، وذلك من خلال مؤسسة الكاتب الخيرية أحد كيانات التحالف. وتابعت ابنة قرية اشليمة بإيتاى البارود قائلة: «الحمد لله ربنا عوضنى عن تعب السنين، كنت بجتهد علشان لحظة التفوق اللى عايشاها دلوقتى، وفرحة أمى أهم دوافع النجاح، والمنحة الدراسية دى غيَّرت حياتى بالكامل»، واصلت «بسمة» حديثها، مشيرة إلى أن المنحة الدراسية المقدمة من التحالف الوطنى منحة كاملة، بمعنى أنها ممتدة حتى حصولها على درجة الدكتوراه من الجامعة.

منحة دراسية ترسم البهجة على وجه ابنة «إيتاى البارود»: بحقق حلم حياتى

«كلمات الشكر مش هتعبر عن إحساسى»، بهذه الكلمات أعربت الأولى على الدبلومات الفنية عن سعادتها، مشيرة إلى أن اتصال مؤسسة الكاتب للعمل التنموى أعاد إليها أمل التفوق مرة أخرى، بعدما قررت الالتحاق بالمعهد الصحى للحصول على وظيفة تساعدها فى استكمال تعليمها. وعن عملها أشارت «بسمة» إلى أنها كانت متفوقة خلال مراحل تعليمها المختلفة، إذ حصلت على مجموع 275 من 280 فى الشهادة الإعدادية، إلا أنها قررت الالتحاق بالتعليم الفنى لمساندة والدتها فى الإنفاق على أسرتها وتعليمها.

وعن رغبة «بسمة»، أوضحت أنها ترغب فى الالتحاق بكلية الهندسة، إذ إنها رغبتها وحلمها الذى راودها منذ طفولتها، ووجهت الشكر إلى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لمساندته لها فى تحقيق هدفها.