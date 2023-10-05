كيف تتعامل الهيئة الوطنية مع شكاوى الانتخابات؟.. 5 طرق للتواصل

فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات، باب الترشح للماراثون الانتخابي 2024، بحسب الجدول الزمني المعلن في 25 سبتمبر الماضي، ومن أجل انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية، أقرت الهيئة تشكيل لجنة برئاسة مدير الجهاز وعضوية نواب مدير الجهاز وأعضائه، للشكاوى.

مهام لجنة الشكاوي بالهيئة الوطنية للانتخابات

ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 12 في مادته الثانية على أن تتولى اللجنة تلقي الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وفحصها، ثم العرض على مجلس إدارة الهيئة أولًا بأول بما أسفر عنه الفحص لاتخاذ ما يراه حيالها.

ونصت المادة الثالثة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 12، على أن ينشأ سجلا لقيد الشكاوى الواردة للجنة، سواء وردت عن طريق تقديمها شخصيا للهيئة أو عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو البريد العادي، ويتم إثبات الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تلك الشكاوى، وتثبت المستندات الواردة للجنة وفق تاریخ ورودها بالسجل الخاص بذلك.

طرق التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات

ووضعت الهيئة 5 طرق للتواصل معها، كما يلي.

الموقع الرسمي للهيئة Elections.eg.

الصفحة الرسمية للهيئة NeaEgypt.

البريد الإلكتروني elections@nea.gov.eg.

141 رقم خدمة الاستعلام (الدليل).

5151 رقم خدمة الاستعلام (الرسائل القصيرة).