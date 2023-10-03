4 شروط من «الهيئة الوطنية» لإجراء استطلاعات رأي خاصة بانتخابات الرئاسة

يستعد المصريون للانتخابات الرئاسية 2024، إذ يفتح باب الترشح 5 أكتوبر الجاري، ما يسلط الأضواء عليها بشكل مكثف، ومن أجل إدارة تتسم بالنزاهة والشفافية أصدرَت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارات منظمة لتناول الانتخابات وحدد القرار رقم 13 لسنة 2023، ضوابط إجراءات استطلاعات الرأي وتناولها إعلاميا بالانتخابات الرئاسية 2024.

ما هي شروط إجراء استطلاع رأي؟

حدد القرار في مادته الأولى، الهيئات التي من شأنها إجراء استطلاعات رأي خاصة بالانتخابات، وذلك بناءً على طلبها تصريحًا بإجراء استطلاع حول انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ويكون وفقًا للشروط التالية:

1- أن تكون ذات خبرة في هذا المجال ومشهودًا لها بالحيادية

2- الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها دوليا بشان إجراءات استطلاعات الرأي.

3- تحديد الجهة المالكة ومصادر تمويلها

4- الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كيفية نشر الاستطلاعات في وسائل الإعلام

ومن أجل احترام حق المواطن في المعرفة وضعت الهيئة شروطًا عدة تلتزم بها وسائل الإعلام عند نشر الاستطلاعات وجاءت كالتالي:

- المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.

- الجهة التي تولت التمويل.

- حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة، ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.

- أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.

- الأسئلة التي اشتمل عليها.

- طريقة جمع بياناته.

- تاريخ القيام به.

- نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.

- مدى الالتزام بتطبيق الأوزان النسبية في التحليل الإحصائي للبيانات.

وفي نفس السياق حظرت المادة الثالثة: «نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الـ5 أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع».

ونصت المادة رقم 4 على إلزام الجهة المرخص لها بأن «تمد الهيئة بما تجريه من استطلاعات رأي قبل الإعلان عنها».