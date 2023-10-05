أمطار تضرب المحافظات.. والأرصاد توجه 5 تحذيرات مهمة للمواطنين

تشهد عدد من المحافظات الآن سقوط أمطار خفيفة، مع نشاط للرياح، وهي «البحيرة كفر الشيخ، الغربية، بورسعيد ودمياط» بينما زادت حدتها في الإسكندرية ومطروح، وذلك بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم.

ورفعت الجهات المعنية حالة الطوارئ للتعامل مع مياه الأمطار في الشوارع لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، كما خصصت أرقامًا للطوارئ لتلقي شكاوى المواطنين حول تراكمات المياه.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر لها أمس من تعرض 14 محافظة إلى سقوط أمطار اليوم بنسبة 50% على مدار اليوم وهى «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية، القاهرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، الفيوم، سوهاج» مع تكون السحب المنخفضة والغيوم الجزئية ونشاط للرياح.

نشاط للرياح في المحافظات

كما أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية تعرض محافظات شمال الصعيد ووادي النطرون والقاهرة الكبرى إلى نشاط الرياح مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وأوضح البيان أن سرعة الرياح تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة.

ورفعت صباح اليوم محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ بالتزامن مع موجة الطقس السيء التى ضربت المحافظة، كما أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرات للمواطنين تضمنت التالي:

- عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة

- عدم الوقوف أسفل المنازل الآيلة للسقوط

- توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الرئيسية

- ترك مسافة أمنه أثناء القيادة بين السيارات

- عدم النظر من النوافذ أثناء البرق والرعد