«التعليم» توجّه المديريات بتدقيق بيانات الطلاب ومتابعة الغياب

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسؤولي وحدات المعلومات في المدارس والمديريات والإدارات، بالانتهاء من تحديث ومراجعة وتدقيق بيانات الطلاب المقيدين بها وفقا للعام الدراسي الجديد 2023-2024، خاصة بيانات طلاب الصفوف الأولى، مع التأكيد على صحة البيانات التالية «اللغة الأولي والثانية، الشعبة، والتخصص، الموقف من الدمج، أعداد الفصول المسجلة بموازنة المدرسة على مستوى كل صف دراسي».

تحديث ومراجعة وتدقيق بيانات الطلاب

وطالبت وزارة التعليم في خطابها، بطباعة قوائم الفصول بأسماء الطلاب بكل فصل دراسي واعتماده من مدير المدرسة وإعلانها داخل الفصول الدراسية، وقيام المدارس بطباعة التقرير الخاص بأعداد الطلاب على مستوى الفصول الدراسية بكل صف دراسي واعتماده من مدير المدرسة ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة، ومدير عام الإدارة التعليمية.

تسجيل الغياب الأسبوعي

وشددت وزارة التعليم، على تسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية البيانات التلاميذ، ومراجعة وتدقيق بيانات المدرسة «الرقم التعريفي - نوع المدرسة (بنين - بنات - مشترك) - التبعية - الفترة - العنوان - أرقام التليفونات - موقف الإتصال بالإنترنت»، وحال وجود خطأ يتم الرجوع إلى قسم الإحصاء في الإدارة التعليمية.