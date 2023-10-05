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«التعليم» توجّه المديريات بإنهاء تسجيل بيانات تابلت الثانوية العامة

كتب:

أميرة فكري
10:10 ص | الخميس 05 أكتوبر 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية، موجّها بالانتهاء من تسجيل البيانات الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية من خلال التطبيق الإلكتروني وتسجيل الإمكانات التكنولوجية بالمدارس بشكل دقيق وكامل، وتسجيل بيانات المبنى المدرسي.

تابلت الثانوية العامة 

ووجّهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بالانتهاء من تسجيل الخطة الدراسية لأعضاء هيئة التعليم بالمدرسة والخاصة بتوزيعهم على الفصول الدراسية والمواد باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب، واتباع دليل المستخدم المعلن بالتطبيق. 

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