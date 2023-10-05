ملامح البرنامج الرئاسي للمرشح المحتمل عبد السند يمامة.. المحور الاقتصادي الأبرز

انتهى الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل، من إجراء الكشف الطبي، ويستعد لتقديم أوراق ترشحه في الهيئة الوطنية للانتخابات، استكمالا لمسيرته في الماراثون الرئاسي.

برنامج اقتصادي

ويستهدف البرنامج الرئاسي للمرشح المحتمل، عبد السند يمامة العمل على المحور الاقتصادي بشكل أساسي، حيث أوضح الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد والحملة الانتخابية لرئيس الوفد، أنّ البرنامج يشمل إعداد برنامج اقتصادي ينتج عنه تحسين في الأوضاع الاجتماعية والتعليمية.

تقديم أوراق الترشح

كما أنه يستهدف العمل على تحقيق انتعاشة في المحور السياسي، وخلق حالة من الحركة والنشاط في هذا المحور، وكشف الهضيبي، عن أنّ المرشح الرئاسي المحتمل، ينوي اختيار رمز «النخلة» لحملته الانتخابية، وتحت شعار «قوم يا مصري».

كان عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، انتهى من إجراء الفحص الطبي المطلوب، من أجل إتمام أوراق ترشحه، وأعلن في بيان صدر عنه أنه سيتقدم بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، في الـ10 صباح الأحد المقبل.