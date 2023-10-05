«ستاندرد آند بورز» تدعو وزير البترول للمشاركة في مؤتمر CERAWEEK

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاء مع دانييل يرجين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، ورئيس مؤتمر CERAWeek، لبحث التعاون الممتد بين وزارة البترول والمؤسسة، ولا سيما فيما يتعلق بمجالات خفض الانبعاثات والتحول الطاقي، ودور الشركة في جلسات يوم خفض الكربون.

إعداد خارطة طريق لتقليل الانبعاثات

وتناول اللقاء أيضا استعراض التعاون الجاري مع المؤسسة خاصة فيما يتعلق بالإعدادات الجارية لوضع خارطة طريق تفصيلية لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز المصري.

وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لخفض انبعاثات غاز الميثان، في إطار عضوية مصر في التعهد العالمي لغاز الميثان في المسار المعني بالبترول والغاز.

دعوة مصر للمشاركة في مؤتمر CERAWEEK مارس المقبل

وأشاد دانييل يرجين، بالتعاون الممتد والمثمر مع قطاع البترول المصري، والذي أسفر عن العديد من الدراسات التي تخدم نتائجها صناعة البترول والغاز في مصر وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي.

وأعرب عن تطلعه لمشاركة إيجابية كما هي العادة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في فعاليات مؤتمر CERAweek في أمريكا، خلال شهر مارس2024.