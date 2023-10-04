10 سنوات إنجازات.. 12 مزايدة عالمية للبحث عن البترول في عهد الرئيس السيسي

حقق قطاع البترول إنجازات عديدة خلال التسع سنوات الماضية منها طرح مزايدات عالمية واكتشافات وتوقيع اتفاقيات؛ إذ جرى طرح 12 مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز منها 5 مزايدات جديدة على منصـة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية، وتوقيع 120 اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز بحد أدنى للاستثمارات 22,3 مليار دولار، وجرى تحقيق 472 كشفا بتروليا جديدا و334 كشفا للزيت الخام و138 كشفا للغاز الطبيعي.

أهم مشروعات تنمية حقول الغاز والزيت الخام

وأوضحت الحكومة المصرية في كتاب «حكاية وطن»، الذي يخلص ما جرى في الدولة خلال التسع سنوات الماضية، أهم مشروعات تنمية حقول الغاز والزيت الخام التي وصل عددها نحو 49 مشروعا لتنمية حقول الغاز والزيت بإجمالي استثمارات بلغ 572 مليار جنيه، ومن أبرز المشروعات تنمية حقل ظهر، آتول، نورس، شمال إسكندرية، غرب دلتا النيل، جنوب غرب بلطيم، غرب الدلتا العميقة، دسوق، شمال سيناء وشمال العامرية.

إنشاء خطوط للغاز

أما عن مشروعات التخزين وخطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز، جرى تنفيذ 81 مستودع تخزين، وإنشاء 1234 خطا للغاز باستثمارات بلغت 23.1 مليار جنيه، وجار تنفيذ 75 خط غاز.