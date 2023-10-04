إنجازات 10 سنوات.. كيف أنهت الدولة أزمة البترول والغاز؟

شهدت الدولة العديد من الأزمات في السنوات الماضية، منها أزمة المحروقات «البنزين والسولار والبوتاجاز» في السنوات التالية لثورة 25 يناير، وبلغت الأزمة أقصاها حين امتدت طوابير السيارات في محيط محطات الوقود إلى عدة كيلومترات، ما تسبب في غضب المواطنين بسبب استمرار الأزمة وتعطل المصالح وتعرض أصحاب الأعمال لخسائر، إضافة إلى التداعيات السلبية لأزمة الاقتصاد المصري.

وأوضحت الحكومة المصرية في كتاب «حكاية وطن»، الذي يلخص ما تم خلال السنوات التسع الماضية، أنّ الدولة تصدت لمواجهة الأزمة من خلال توفير الاحتياجات التي تغطي السوق المحلية بواقع نحو 235 مليون طن من المنتجات البترولية و297 مليون طن غاز طبيعي، بقيمة بلغت نحو 204 مليارات دولار.

وجرى تأمين الاحتياجات من خلال الإنتاج المحلي والاستيراد سواء للمنتجات البترولية أو للغاز الطبيعي المسال الذي تم التوقف عن استيراده، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا في سبتمبر 2018، كما جرى تركيب منظومة التتبع الآلي GPS في جميع السيارات المسؤولة عن نقل المواد البترولية للمحطات، للمراقبة والمتابعة والتأكد من وصول المنتج إلى لأماكن المستهدفة.

كما جرى ربط جميع المحطات ومنافذ التوزيع وكبار المستهلكين والموزعين بالمنظومة الإلكترونية في هيئة البترول، لضمان عدم وجود أي تسريب أو تهريب للمنتجات البترولية، فضلا عن إدخال منظومة متطورة لمراقبة أرصدة الوقود داخل الخزانات لجميع محطات خدمة وتموين السيارات على مستوى الجمهورية وربطها بالشركات وهيئة البترول.