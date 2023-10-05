جامعة دمنهور تنظم حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية الهندسة

احتفلت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور بالطلاب الجدد 2024/2023 بكلية الهندسة، وتعريفهم بأقسام الكلية، بحضور كل من الأستاذ الدكتور عبدالحميد السيد نائب رئيس جامعة دمنهور للدراسات العليا والبحوث وعميد كلية الهندسة الدكتور محمد خيرت داود، الدكتور هشام الشيمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

فعاليات الحفل

بدأت فعاليات الحفل بكلمة الطالبة ميادة محمود عضو أسرة طلاب من أجل مصر المركزية، والتي تحدثت عن أسرة طلاب من أجل مصر وتاريخها في النشاط الطلابي، وأنها تهدف لإعداد الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة الفكر البناء والإبداع في نفوسهم وتثقيفهم بالتحديات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي لرؤية مصر 2030.

إنجازات طلاب من أجل مصر

كما عرضت بعض إنجازات الأسرة على مدار 7 سنوات، والتي تشمل المشاركة فى العديد من افتتاحات المشروعات القومية و المشاركة فى منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، وإطلاق مبادرة أصدقاء حياة كريمة، وإطلاق المنتدى الأول لطلاب من أجل مصر SFE TAKES تحت عنوان We inspire.

وتضمنت كلمة الدكتور هشام الشيمي وكيل الكلية لشؤون الطلاب الترحيب بالطلبة الجُدد، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية محور مهم ضمن استراتيجيات التعليم العالي والبحث العلمي، وأن أسرة طلاب من أجل مصر رائدة فى الأنشطة الطلابية.

قام الدكتور عبدالحميد السيد نائب رئيس الجامعة، بتكريم الدكتور محمد خيرت داود، وذلك بتسليمه درع «طلاب من أجل مصر» لتوليه منصب منسق أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية. كما قدم شهادة التميز للدكتور أحمد نبوة، مدرس مساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية، تقديرًا لجهوده الفعّالة خلال العام الدراسي 2022/2023، وتم أيضًا تسليم شهادة التميز للدكتور سعيد أبو خضرة، مدرس مساعد بقسم الهندسة الكهربائية، عن أدائه المتميز خلال العام الدراسي الماضي، كما تم تكريم أوائل كلية الهندسة للعام الدراسي السابق.

وأكد عبدالحميد أهمية قطاعات متعددة في الجامعة، مُشيرًا إلى الاهتمام بالتعليم والطلاب، وكذلك بالدراسات العليا والبحوث العلمية، وخدمة المجتمع.

وفي سياق متصل، تم توقيع بروتوكول جديد مع وزارة التضامن لصرف مبلغ قدره 500 جنيه شهريًا لكل طالب من أوائل الكليات. كما شدد على أهمية الأنشطة الطلابية وأعلن عن إطلاق منتدى «مهندس من أجل مصر» قريبًا بالكلية.

وفي كلمته، أشاد الدكتور مصطفى عمر، مسؤول الإرشاد الأكاديمي، بالطلاب الجدد وشرح لهم دور الإرشاد الأكاديمي في مساعدتهم على فهم اللوائح وعمليات التسجيل وغيرها من الشؤون الخاصة بالكلية.

شهدت كلية الهندسة جامعة دمنهور استعدادات مكثفة لاستقبال الطلاب الجدد، حيث قام طلاب من أجل مصر جامعة دمنهور بتنظيم هذا الحدث بشكل فعّال.