«طلاب من أجل مصر» تناشد الرئيس السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية (فيديو)

ناشدت مبادرة «طلاب من أجل مصر»، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء وتطوير التعليم والجامعات المصرية.

وحرص «طلاب من أجل مصر» على نشر فيديو يتضمن أغنية مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي تضمنت هذه الكلمات: «من كل جامعة في مصر بنقولك معاك.. طلاب من أجل مصر كلهم وراك.. صوت المدرج ليك وصل إن أنت أجمل شيء حصل.. أنت اللي غيرت البلد تغيير كبير.. أنت اللي إيدك طبطبت أحلامنا بيك اتقربت معاك أكيد كل اللي جاي هيبقى خير».