كيف يساهم الأهلي في اختيار بديل الزمالك بكأس السوبر الجديد؟

يبدو أن الأهلي يساهم في اختيار بديل الزمالك في كأس السوبر المصري للأبطال، بالنسخة الأولى من النظام الجديد، بعدما جرى استبعاد الفارس الأبيض، بسبب اعتذاره عن المشاركة في النسخة المنقضية من البطولة المحلية؛ لاعتراضه على مشاركة محمود كهربا في المباراة، دون تفعيل عقوبة إيقافه من قبل لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

مباراة الأهلي تتحكم في اختيار بديل الزمالك بالسوبر

الأهلي سيكون مساهما بشكل غير مباشر، في اختيار بديل الزمالك ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، باعتباره يقضي عقوبة إيقاف لمدة موسم واحد، إذ تنتظر لجنة المسابقات نتيجة مباراة المارد الأحمر وإنبي، في نصف نهائي كأس مصر، من أجل إعلان الطرف الرابع في البطولة المستحدثة.

الشكل الجديد من البطولة يجمع بطل الدوري وكأس الرابطة، في المباراة الأولى، والثانية بين وصيف الدوري وحامل لقب كأس مصر، على أن يلتقي الفائز من الطرفين في المباراة النهائية.

حامل لقب كأس السوبر المصري، يحصل على 250 ألف دولار أمريكي وميدالية ذهبية، فيما يتحصل وصيف البطولة على 125 ألف دولار وميدالية فضية.

للمرة الأولى يعتمد النظام الاتحاد شكلًا جديدًا لنظام بطولة كأس السوبر المصري، بمشاركة 4 أندية، تحت مسمى «كأس السوبر المصري للأبطال»، إذ يشارك الأهلي باعتباره حامل لقب الدوري الممتاز النسخة المنقضية، فيما يشارك سيراميكا كليوباترا باعتباره حامل لقب كأس الرابطة.

فيما يشارك بيراميدز في البطولة بصفته وصيف النسخة الأخيرة من الدوري الممتاز، وعدم وجود الزمالك يفتح الباب أمام إنبي وصيف الكأس أو فيوتشر صاحب المركز الرابع الموسم المنقضي.

الإمارات تستضيف بطولة كأس السوبر المصري، ديسمبر المقبل، بشكلها الجديد للمرة الأولى، في غياب الزمالك عن المشاركة في البطولة بصورة رسمية، بعد استبعاده وتوقيع غرامة 500 ألف جنيه على القلعة البيضاء.

وسيكون الأهلي على موعد مع مواجهة إنبي، في التاسعة مساءً، في إطار المنافسة على نصف نهائي كأس مصر، التي تشهد حسم مصير الطرف البديل للزمالك في البطولة.