كيف أحيا إمام عاشور «أسوأ ذكريات» جماهير الزمالك؟.. مفارقة أول هدف مع الأهلي

يوم 27 نوفمبر 2020، تحديدًا في الدقيقة 85:45، سجل محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، هدفا استثنائيا في شباك الزمالك، لن ينسى في تاريخ قطبي الكرة المصرية، ليهدي المارد الأحمر الأميرة السمراء للمرة التاسعة في تاريخه، وينهى آمال الغريم التقليدي، بـ«القاضية» في الوقت القاتل من المباراة التي عرفت بـ«نهائي القرن» الذي جمع الثنائي للمرة الأولى في التاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا.

إمام عاشور يجدد الذكرى الحزينة للزمالك

منذ ذلك الحين، باتت الدقيقة «85:45» من اللحظات الفارقة في تاريخ جماهير القلعة الحمراء، ولسوء حظ جماهير الزمالك، أحيا إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض السابق، الذكرى الحزينة لكن بقميص الأهلي، بعد تسجيل هدفه الأول مع المارد الأحمر في شباك إنبي.

هدف إمام عاشور يجدد احتفالات «القاضية ممكن»

هدف إمام عاشور في شباك إنبي، جاء في الدقيقة «85:45»، وكأنه يهدي الأهلي ذكرى استثنائية جديدة، ويعمق أحزان الزمالك، خاصة أنه كان لاعبًا سابقًا للفريق الأبيض، لتتجدد الاحتفالات بالقاضية على «تويتر» بين جماهير المارد الأحمر، إذ كتب أحد المشجعين: «اول مرة في التاريخ لاعب يسجل هدف في مرمى فريقين في نفس الوقت».

واحتفل آخر بهدف عاشور، على طريقة «القاضية ممكن»، قائلًا: «صباح الورد يا صباح النصر يا صباح الخير وتحيه إمام للدقيقه 85.45، أه منك يا إمام للي راح ذكرهم بالقاضية ممكن يا جدعان وأحلي تحيه من إمام عاشور لجمهور الأهلي بهدف القاضية، أحد منكم خد باله هدف إمام عاشور في الدقيقه كام أحلي هدية من إمام».

وقال آخر إن القدر تدخل من أجل إسعاد جماهير الأهلي مرتين بهدف «قاضية أفشة»: «أول أهداف إمام عاشور لعبة القدر».

إمام عاشور سجل أول أهدافه بقميص الأهلي، منذ انضمامه في الميركاتو الصيفي، قادمًا من ميتلاند الدنماركي، بعد مشاركته بديلًا في ليلة انتصار فريقه بثلاثية نظيفة، على إنبي، في نصف نهائي كأس مصر.