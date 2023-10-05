«الوطنية للانتخابات» تبدأ تلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، قبل قليل، تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، بدءا من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء يوميا، عدا اليوم الأخير سيكون تلقي طلبات الترشح من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، وحتى الآن لم يحضر أي من المتقدمين لمنصب الرئاسة.

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

واشترطت الهيئة ألا يكون المتقدم للترشح إلى الرئاسة، حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وأن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة.

ومن المقرر أن يختار كل مرشح تقدم بأوراق ترشحه رمزه الانتخابي، من بين الـ15 رمزا المحددين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 19 لسنة 2023، وتضمن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024.