انهارت من البكاء.. شمس البارودي تكشف لـ«الوطن» كواليس ليلة عيد ميلادها

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن انهيارها من البكاء، أمس الأربعاء، في ليلة عيد ميلادها، بعد استعادتها لذكرياتها مع نجلها «عبدالله» الذي لقى حتفه غرقا، قبل أسابيع، في الساحل الشمالي.

شمس البارودي تستعيد ذكرياتها مع نجلها الصغير

وقالت شمس البارودي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تحمد الله وتشكره وراضية بقضائه، مضيفة: «مرت عليّ ليلة صعبة أمس، حيث استعدت ذكرياتي مع صغيري عبدالله، فلم يسعفني صبري على فراقه، فانسالت دموعي بغزارة، فقد كانت ذكرى ميلادي الأولى بعد أن أصبح ابني في دار الحق».

أبناء شمس البارودي في يوم ميلادها

وتابعت: «حاوطني أخوته نور حياتي وفلذة كبدي، وكذلك أبيهم حسن يوسف، حيث أنني لأول مرة أنهار أمامهم، ولكن سرعان ما تمالكت نفسي، وشكرت ربي على نعمه الكثيرة، حيث كرم ابني بالشهادة، وسألته يحفظ لى إخوته قرة عيني وفلذت كبدى، واستغفرت ربي على رفضي لأى تهنئة بعيد ميلادي، فهو يوم من أيام الله يقربنا من رضاه ويوم لقائه سبحانه.