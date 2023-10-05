رئيس جامعة السويس يدعو الطلاب للتصويت في الانتخابات: لا تنساقوا وراء دعاة الفتنة

نظمت كلية الطب بجامعة السويس، احتفالا لاستقبال الطلاب الجدد، وتكريم الأوائل من رئيس الجامعة الدكتور أشرف حنيجل، الذي أكد أنه يجب على الجميع ألا يعتبر أن التحاقه بالكلية نهاية المطاف، بل هو بداية لمشوار جديد من العمل والاجتهاد والمثابرة وبذل الجهد لتطوير الذات والقدرات لمواكبة التقدم الهائل في مجال التكنولوجيا لاسيما التي ترتبط بالتخصص الدراسي.

وأضاف رئيس جامعة السويس، أنه يجب ألا ينحصر الفرد في قالب الخريج النمطي؛ الذي سيكون من الصعب أن يحقق النجاح المرجو منه وسط معطيات التقدم والتغيرات التكنولوجية المستقبلية.

رئيس السويس جامعة يحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وقال رئيس جامعة السويس، إن مصر خلال الأسابيع القادمة تتأهب لتنظيم الانتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدا على الجميع بضرورة المشاركة الفعالة والايجابية في هذه الانتخابات بالشكل الذي يليق بمكانة شباب مصر المثقف الواعي بأهمية الوقوف في هذا الحدث بشكل ايجابي لتشريف مصر أمام العالم.

وشدد رئيس الجامعة على الجميع بضرورة عدم الانسياق وراء مروجي الشائعات ودعاة الفتنة، موضحًا أن الإنسان لديه عقل يفكر به ولابد أن يتدبر جيدا قبل أن يصدر الاحكام على مختلف الموضوعات.

وتابع أنه بالنظر إلى كلية طب السويس، نجدها مثالًا لجهود الدولة المصرية في توفير كلية لدراسة الطب بهذا المستوى الرفيع من التجهيزات، سواء على مستوى الإمكانيات المادية المتمثلة في المباني والقاعات والمدرجات والمعامل المُجهزة بأحدث الأدوات والأجهزة، أو على مستوى الإمكانيات البشرية المتمثلة في توفير مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على أعلى مستوى من الكفاءة.

ودار نقاش حول استعدادات الكلية ومدى جاهزية مختلف المعامل والقاعات لاستقبال الطلاب لتأهيلهم علميًا على المستوى الأمثل.

ثم التقى «حنيجل» مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث رحب «عبادي» برئيس الجامعة متمنيًا لسيادته دوام التوفيق، مثمنًا الدعم المتواصل الذي تحظى به الكلية لاسيما فيما يتعلق بتجهيزات المستشفى الجامعي.

أعقب ذلك فقرات فنية من طلاب الكلية ثم تكريم للطلاب الأوائل على مستوى مختلف الفرق الدراسية بالكلية.