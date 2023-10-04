رئيس جامعة سوهاج يوزع هدايا على الطلاب الجدد احتفالا ببدء العام الدراسي الجديد

أقامت كلية العلوم جامعة السويس، حفلا لاستقبال الطلاب الجدد، ووزع الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة، هدايا تذكارية على الطلاب في وجود الدكتور شريف فهمي عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وطلاب من أجل مصر بالكلية.

وقال الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، خلال ترحيبه بالطلاب بمناسبة العام الجديد، إن الجامعة تبذل قصارى الجهد لتوفير كافة الإمكانيات سواء المادية أو البشرية للحصول على بيئة أكاديمية مثالية لتخريج دفعات متميزة علميا تحجز لنفسها مكانا في سوق العمل.

رئيس جامعة السويس يشدد على الالتزام باليوم الدراسي

وشدد رئيس جامعة السويس في اجتماعه مع وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وبعض أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم على ضرورة العمل بمنتهى الالتزام منذ اليوم الأول لخروج الفصل الدراسي على الوجه الأمثل، واستمع إلى آراء ووجهات نظر الحضور في مختلف الأمور التي تخص الجامعة.

رئيس الجامعة يثني على انتظام سير الدراسة في كلية العلوم

وأثنى رئيس الجامعة على استعدادات الكلية، مؤكدا ضرورة متابعة انتظام سير العملية التعليمية من حيث المحاضرات وجاهزية المعامل، واطمأن على خطوات تسجيل الطلاب لمقررات الفصل الدراسي، ومعايير عمليات التشعيب على الأقسام.