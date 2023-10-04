طلاب جامعة السويس يؤدون تحية العلم ويقفون دقيقة حداد على أرواح الشهداء

نظمت جامعة السويس، بحضور الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة، مراسم تحية العلم بمشاركة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وطلاب من مختلف الكليات.

دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن

وأوضح بيان المركز الإعلامي لجامعة السويس، أنه قد بدأت المراسم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من الجيش والشرطة في مختلف الحروب التي خاضتها مصر، ثم ألقى المقدم/ عبد الله عايد، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة كلمة هنأ فيها الحضور بالعام الجديد مؤكدًا أن جيش مصر العظيم سيظل درع الوطن الحامي لمقدراته، متمنيًا للجميع التوفيق في العام الجامعي الجديد.

رئيس الجامعة يشكر الرئيس السيسي

وفي كلمته، توجه رئيس الجامعة الدكتور أشرف حنيجل، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لثقته الغالية وإصدار القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة السويس، متمنيًا أن يكون عند حُسن ظنه.

تهنئة الطلاب بالعام الدراسي الجديد

وهنأ رئيس الجامعة الجميع بمناسبة العام الجامعي الجديد، الذي يتزامن مع احتفالات مصر باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي حقق فيها جيش مصر العظيم واحدة من أكبر ملاحم التضحية والفداء.

وأكد رئيس جامعة على الطلاب ضرورة بذل قصارى الجهد في تحصيل العلم، مؤكدًا على فكرة انه لا توجد كليات قمة، وإنما القمة الحقيقية تكمن في القدرة على تحقيق الذات والتفوق في الدراسة، موضحًا أن الجامعة ليست فقط لتحصيل العلم الأكاديمي، وإنما تقدم الكثير من الأنشطة والممارسات التي تهدف إلى اكتشاف المواهب والقدرات.

دعوة الطلاب للمشاركة في انتخابات الرئاسة

كما نوه رئيس جامعة السويس، عن قرب انعقاد الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث وجه دعوى للجميع بضرورة المشاركة في هذا العُرس الديمقراطي الكبير، حتى تظهر مصر بالشكل المُشرف أمام أعين العالم.