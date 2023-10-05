حجز شقق سكن كل المصريين.. إليك الخطوات والشروط

اهتمام كبير من قبل المواطنين بتحويل حجز شقق سكن كل المصريين بعد إعلان وزير الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات، للمواطنين منخفضي الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».

ويمكن للمواطنين البدء في تحويل حجز شقق سكن كل المصريين خلال الفترة من الثلاثاء 10 أكتوبر إلى الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، وفق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذي أشار إلى أن فتح باب تحويل الحجز سيكون للمشروعات المتوافر بها وحدات.

شقق سكن كل المصريين

وأشارت الإسكان إلى أن عملية التحويل متاحة في عدد من المدن التي طرحت في إعلانات سابقة، إذ يمكن للمواطن التحويل إما داخل نفس المحافظة.

شروط التحويل لشقق سكن كل المصريين

وبحسب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإن هناك عددًا من الشروط للتحويل أبرزها الآتي:

- عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي.

- عدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.

- انطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم.

- عدم سبق التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه.

- لا يحق للعميل العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.

كيفية التحويل لحجز شقق كل المصريين

خطوات التحويل تتطلب في البداية دخول المواطن على الموقع الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg/، ثم الضغط على مركز خدمة المواطنين، ثم الضغط على زر الطلبات ثم زرطلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، ثم اختيار تحويل إلى مدينة أو مركز بنفس المحافظة أو تحويل إلى مدينة / مركز بمحافظة مجاورة، خلال فترة الإعلان.