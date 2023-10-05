تحرير 16 محضرا في حملة تموينية على المخابز المخالفة بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 16 مخبزًا مخالفًا للاشتراطات التموينية بمركز ديرب نجم.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كلف الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، ووصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تحرير 16 محضرا

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ديرب نجم برئاسة الأستاذ أحمد محمود فرج، مدير الإدارة، ومفتشي الإدارة بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على عدد من المخابز.

أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر إثبات حالة لبعض المخابز البلدية الواقعة لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن بيانات المخبز. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وتكثف مديرية التموين الحملات الرقابية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية.