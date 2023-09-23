ضبط 181 مخالفة تموينية في مخابز بلدية ببني سويف

أعلن المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، تحرير 181 مخالفة ومحضرا ضد مخابز بلدية مدعمة وبقاليّ التموين، خلال الحملات التي شنتها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك على مدار الأسبوع.

محاضر تموينية ضد مخابز بلدية

وقال «عبدالله»، في تصريحات صحفية اليوم، إنه تم تحرير 181 مخالفة لمخابز بلدية، بواقع 42 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و61 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و20 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و30 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، 11 محضر لعدم صرف بون للمواطنين.

كما شملت الحملات تحرير 4 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب 8 محاضر للتصرف في 90 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، ومحضرين لتجميع 6 جوال دقيق والتحفظ على المضبوطات قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري

من جهته، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا.