ضبط طن علف مجهول المصدر ومخالفات تموينية في مخابز بلدية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، عدة حملات تموينية لتكثيف الرقابية التموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة وضبط الأسواق.

مخالفات تموينية في مخابز

وأسفرت الحملات بمركزي إيتاي البارود وكوم حمادة عن ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جراما للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر، كما تم ضبط مخبزين لتصرفهما في 35 شيكارة دقيق بلدي بالبيع في السوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

كما تم ضبط 6 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبز لعدم وجود ميزان بمقر المخبز وقت المرور، وتحرير محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

حملة تموينية في إدكو

وفي مركز إدكو تم ضبط بدال تمويني تصرف في سلع تموينية بمبلغ 3666 جنيها بدون وجه حق، وآخر لغلقه المحل في مواعيد العمل الرسمية، و4 محلات بقالة تموينية لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات الخاص بالمحل.

وفي مركزي أبو حمص وكفر الدوار تم ضبط 5316 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بأحد المخازن قبل طرحها بالأسواق، وطن علف مجهول المصدر، وكذلك محل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.