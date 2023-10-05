ضربتهما السيول.. معلومات عن منطقتي وادي الرمل والقصر في مطروح

تعرضت مطروح خلال الساعات الماضية لأمطار غزيرة ضربت بعض المناطق، وكانت شديدة في منطقتي وادي الرمل والقصر ووصلت إلى حد السيول، في ظل عدم استقرار حالة الطقس اليوم، ونستعرض في السطور التالية أهم المعلومات عن هاتين المنطقتين.

معلومات عن منطقتي وادي الرمل والقصر في مطروح

وكشف عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح عن أهم المعلومات حول المنطقتين بعد أن ضربتهما السيول، موضحا أنهما تقعان غرب مدينة مرسى مطروح، في اتجاه طريق السلوم، بالإضافة إلى وقوع الطرق والعديد من المنازل في مناطق منخفضة في طريق ممرات السيول والأمطار، خاصة منطقة وادي الرمل، والتي تعد من أكبر الوديان بالمحافظة، وتستقبل كميات كبيرة من مياه الأمطار، والتي تأتي من مرتفعات عالية وتمر على الطرق والمنازل في طريقها إلي البحر كممرات السيول والأمطار، كما تنحدر مياه الأمطار في منطقة القصر من أعلى في اتجاه المخرات.

القصر ووادي الرمل مستقرين

وأضاف «عبد المجيد» أن هناك جهودات كبيرة منذ سقوط الأمطار الغزيرة للتعامل مع بؤر تجمعات مياه الأمطار على الطرق المؤدية إليها وسحبها بالمعدات وسيارات الشفط، من خلال فرق الطوارئ وتحسين البيئة، والتعامل السريع مع متغيرات حالة الطقس والأمطار حال سقوطها في أي وقت.