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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق زفاف الحمدانية بالعراق إلى 122 قتيلا

كتب:

محمد علي حسن
11:45 ص | الخميس 05 أكتوبر 2023
تشييع ضحايا حفل زفاف الحمدانية

تشييع ضحايا حفل زفاف الحمدانية

أعلنت دائرة صحة محافظة نينوى في العراق، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا حريق زفاف الحمدانية إلى 122، وإرسال 20 مصابا للعلاج خارج العراق.

وزير الداخلية العراقي: قاعة زفاف الحمدانية لا تتسع سوى لـ400 فقط

وبحسب نتائج التحقيق التي أعلنها وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي الأحد الماضي، سمح مالك القاعة و3 موظفين آخرين لـ900 من المدعوين بدخول المكان الذي لا يتسع سوى لـ400 شخص كحد أقصى، وجاء في نتائج التحقيق أنّ «حادث الحمدانية عرضي وغير متعمد، وهناك قصور».

حفل زفاف الحمدانية 

وكان عشرات الضيوف المذعورين تدافعوا لمغادرة قاعة هيثم الملكية للأفراح في منطقة الحمدانية ذات الأغلبية المسيحية في محافظة نينوى، بعد اشتعال النيران في سقف القاعة بسبب الألعاب النارية.

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