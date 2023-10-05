محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض الفنان التشكيلي السيد عبده سليم

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، معرض النحات العالمي الدكتور السيد عبده سليم، والذي أُقيم بالمركز الثقافي الجديد بمدينة كفر الشيخ تحت عنوان «تجليات برونزية».

تفاصيل تنظيم المعرض

جاء ذلك المعرض تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وعمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعمرو فرج، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي.

وأُقيمت فعاليات معرض «تجليات برونزية»، ضمن احتفالات مرور 50 عاماً على انتصارات أكتوبر، وذلك بحضور خضر عبد الباقي، مدير عام ثقافة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، والفنانين التشكيليين.

من هو الفنان التشكيلي الكبير الدكتور السيد عبد سليم؟

جدير بالذكر أنّ الفنان التشكيلي الكبير الدكتور السيد عبد سليم، كان يشغل منصب عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، وله أعماله الفنية الفريدة في محافظة كفر الشيخ وشتى محافظات الجمهورية، وحصد العديد من الجوائز الدولية في مجال النحت والفن التشكيلي.