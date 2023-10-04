فوز 18 مشروعا من كفر الشيخ في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فوز 18 مشروعًا ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، وتكريم الفائزين.

المشاركة في مؤتمر المناخ «COP28»

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الذي نظمته محافظة المنوفية بقصر ثقافة شبين الكوم بمشاركة محافظات كفر الشيخ والمنوفية والغربية، في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ «COP 28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر المقبل.

نجاح باهر في النسخة الثانية

في السياق ذاته، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان، أن نجاح المبادرة في دورتها الأولى كان له أثر كبيرًا في تطوير النسخة الثانية، وإتاحة الفرصة لظهور العديد من الأفكار الجديد، مشيرًا إلى أنه تم اختيار أفضل 18 مشروعًا رائدًا مطابقًا للمعايير للمشاركة في المبادرة هذا العام بالمحافظة، مؤكدًا أن تلك المبادرة تستكمل بها الدولة سلسلة إنجازاتها بكافة المجالات والقطاعات، برؤية وإرادة صلبة تتواكب مع الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تكريم أصحاب المشروعات الفائزة

وكرّم محافظ كفر الشيخ، في نهاية المؤتمر أصحاب المشروعات الفائزة في كفر الشيخ، بإهدائهم شهادات تقدير ودروع، تقديرًا لإسهاماتهم المثمرة وجهودهم المبذولة في نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، فيما تبادل المحافظون الدروع التذكارية تقديرًا لدورهم، مثمنين جهود الدولة في السعي نحو تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام للمشروعات الخضراء الذكية.