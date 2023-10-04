17 هدفا حصاد مباريات المجموعة الرابعة لدوري مراكز الشباب في كفر الشيخ

انطلقت، اليوم الأربعاء، مباريات المجموعة الرابعة لمنافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ، وذلك على ثلاثة ملاعب.

نتائج لقاءات اليوم

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، في بيان اليوم، أن لقاءات المجموعة الرابعة أسفرت عن فوز مركز شباب الخادمية على مركز شباب الخادمية بثمانية أهداف مقابل هدف واحد، وفوز الرملة على الفيروز بأربعة أهداف نظيفة، وبنفس النتيجة فاز فريق الربع على الكوم الطويل.

منافسات المجموعة

وتشهد ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ الأحد المقبل منافسات المجموعة الأولى، والتي تضم فرق منية المرشد، ومنية جناح، وكفر مجر، وسنهور المدينة، ومحلة دياي، وأبو زيادة.