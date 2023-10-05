رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: حرب أكتوبر ستظل شاهدة على عظمة مصر

قدم الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقادة والضباط، وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد.

حرب السادس من أكتوبر خالدة في أذهان المصريين

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن حرب السادس من أكتوبر، ستظل خالدة في أذهان المصريين، حيث سطرت بأحرف من نور في التاريخ المصري الحديث، فكانت دائما وستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة التي قدم رجالها أرواحهم ودماءهم من أجل الانتصار لعزة وكرامة هذا الوطن، واستعادة ترابه الغالي، فقدموا أروع المعارك والتضحيات من أجل أن ترفع مصر علمها من جديد على سيناء، الأرض المباركة التي كانت وستظل مطمعا للطامعين.

ذكرى وطنية عظيمة

وتابع أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن حرب أكتوبر المجيدة، ستظل ذكرى وطنية عظيمة، ورمزا للفخر والعزة للمصريين، لافتا إلى أن الجيش المصري في حرب أكتوبر، قهر العدو الإسرائيلي بالهزيمة في ملحمة بطولية سجلها التاريخ في أنصع صفحاته لرجال قواتنا المسلحة، وأعادوا العزة والكرامة لمصر ولامتنا العربية جميعًا.

وأضاف «الفيومي»، أن أبطالنا في السادس من أكتوبر، أثبتوا أنهم قادرون على كسر حاجز الخوف والقضاء على أسطورة الجيش الذى لا يقهر، ليغيروا بذلك موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط.