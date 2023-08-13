إحالة خادمة بتهمة سرقة مبلغ مالي من شقة سكنية في القاهرة للمحاكمة

أمرت النيابة العامة، بإحالة خادمة لاتهامها بسرقة عملات أجنبية ومحلية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة للمحاكمة الجنائية.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الساحل، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص محل إقامته في دائرة القسم عن اكتشافه سرقة عملات أجنبية ومحلية من داخل الشقة محل سكنه.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة محل إقامتها في دائرة قسم شرطة البساتين.

القبض على المتهمة

وبتقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت أنه نظرًا لطبيعة عملها كخادمة لدى الضحية وعلمها بثرائه واحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة داخل الشقة، اختمرت في ذهنها فكرة سرقته، وحال تواجدها بالشقة استغلت عدم تواجد المُبلغ وتمكنت من الاستيلاء على المبالغ المالية المشار إليها ولاذت بالفرار.

كما أرشدت المتهمة عن كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنها، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية.