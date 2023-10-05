أماكن سقوط الأمطار في مصر اليوم.. هل تستمر بنفس الشدة على مطروح؟

شهدت محافظة مرسى مطروح فجر اليوم، سقوط أمطار شدتها متفاوتة في كافة الأنحاء، ما جعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تُعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم، وأماكن سقوط الأمطار في مصر، إذ يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ويكون معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ«الوطن»، أنّ هناك فرص لسقوط أمطار بشدة متفاوتة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتحديدًا مرسى مطروح، وتمتد إلى مدينة العلمين وإسكندرية وشمال الوجه البحري والدقهلية، وتمتد خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

هل تنشط الرياح اليوم؟

ولفت خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.