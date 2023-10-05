«الأرصاد»: انخفاض قيم الحرارة الصغرى.. وتوقعات بسقوط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تبدأ الانخفاض فور غياب أشعة الشمس ودخول فترة الليل، حيث تسود أجواء لطيفة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح.

انخفاض قيم الحرارة الصغرى

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامية لمياء حمدين، أنّ قيم الحرارة الصغرى بدأت في الانخفاض بمعظم محافظات الجمهورية، وبدأنا نسجل قيم حرارة صغرى تتراوح بين 22 إلى 23 درجة في شمال البلاد.

استمرار فرص سقوط الأمطار

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «ستستمر فرص سقوط الأمطار والتي تختلف شدتها من محافظة إلى أخرى، حيث تكون مؤثرة بشكل كبير على محافظات السواحل الشمالية الغربية ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحيانا على الإسكندرية ومطروح وبعض مناطق شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية».

وأوضحت أنّ فرص سقوط أمطار خفيفة سيكون بنسبة لا تتجاوز 20%، على بعض مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، ولن تكون هذه الكميات مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية».