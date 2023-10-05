«مصر للمعلوماتية» تناقش تحديات مستقبل التكنولوجيا ودورها في دعم الصناعة

ناقش مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، مع أعضاء المجلس، الخطط والتوجهات الاستراتيجية وأولويات العمل خلال العام الأكاديمي المنتهي والجديد، ودورها في دعم صناعة المستقبل والثورة الصناعية الرابعة وريادة الأعمال، ومساهمتها في منظومة التحول الرقمي التي تشهدها الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال البرامج الدراسية والبحثية التي تقدمها الجامعة لطلابها والمواكبة لمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

دور جامعة مصر للمعلوماتية في إعداد حملة شعلة المستقبل

وأكد المستشار عدلي منصور أهمية دور الجامعة في إعداد وبناء حملة شعلة المستقبل، إذ أصبحت نموذجا أكاديميا رفيع المستوى ومركزا رائدا لعلوم تكنولوجيا المعلومات والبيانات، نتيجة للبرامج الحديثة التي تقدمها الجامعة لطلابها، وما تمتلكه من إمكانيات وبنية تكنولوجية ورقمية تعزز جاهزيتها للتغلب على تحديات المستقبل من خلال آليات العمل المبتكرة التي تواكب التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ما ساهم في جعل جامعة مصر للمعلوماتية منارة لعلوم المستقبل والبحث المتعلق به.

جاء ذلك خلال الكلمة التي نقلها عنه المهندس رأفت هندي، نائب رئيس مجلس الأمناء ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية.

من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي، نائب رئيس مجلس الأمناء ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، أن نجاح جامعة مصر للمعلوماتية بتطوير هذا الصرح الأكاديمي جاء نتيجة لالتزام إدارة الجامعة وكافة العاملين بها مواكبة أحدث التطورات التي يشهدها العالم والمجتمع الأكاديمي المرموق، مع سعيهم المستمر في مفهوم استشراف تحديات المستقبل وتحويله إلى منظومة عمل متكاملة عمادها الأسس العلمية المدروسة.

وخلال الاجتماع عرضت الدكتورة ريم بهجت، مؤشرات الأداء الرئيسية للجامعة لعام 2023 والتقدم الذي أحرزته الإدارة التنفيذية في تنفيذ استراتيجية الجامعة لدعم الأهداف والتقدم التكنولوجي.

واطلع مجلس الأمناء على عروض تقديمية حول الوضع الحالي للأنشطة البحثية والتحديات وما حققته في هذا الأمر، ومواصلة تطوير خطة البحث العلمي ضمن الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى للجامعة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن أولويات عمل أسرة الجامعة خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في ترجمة توجيهات مجلس الأمناء برئاسة المستشار عدلي منصور، في الحفاظ على الريادة، والحفاظ على جودة الخدمات الأكاديمية المقدمة.