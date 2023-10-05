مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعلن فتح باب التطوع لدورته الثامنة

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، فتح باب التطوع للشباب من الجنسين للمشاركة والعمل في تنظيم دورته الثامنة.

فتح باب التطوع للشباب في المهرجان

وقالت الدكتورة إنجي البستاوي، مدير عام المهرجان، إن فتح باب التطوع للشباب في المهرجان من أهم أهدافه على مدار دوراته؛ لأنه يدعم فكرة روح العمل الجماعي، وأهمية بناء كوادر جديدة من الشباب في الإدارة الثقافية ومجال المسرح، والمساهمة في تنظيم المهرجانات الفنية المختلفة.

كوادر جديدة

وأضافت أنّ المهرجان بالفعل في دوراته السابقة صنع جيلا من الكوادر ويعتمد عليهم حاليا في إدارته، ويستمر المهرجان في هذا الإطار بدورته المقبلة، وعلى الراغبين في المشاركة استيفاء البيانات المطلوبة من خلال استمارة.

طرح الاستمارات

وأشارت إلى طرح الاستمارة على الموقع الرسمي، وجميع منصاته على السوشيال ميديا، وسيتم الاستجابة للطلبات المقدمة، وتحديد موعد للمقابلة الشخصية وتتضمن شروط الاشتراك أن يكون العمر بين 20 إلى 35 عاما.