موعد إعلان القائمة المبدئية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، بحسب الجدول الزمني المعلن، ومن المقرر أن تستمر الهيئة في تلقي طلبات الترشح لمدة 10 أيام، موضحة في القرار رقم 4 لسنة 2023، أنّ الهيئة تتلقى الطلبات من التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء وينتهي العمل في اليوم الأخير في الساعة الثانية ظهرا.

موعد إعلان القائمة المبدئية لمرشحي الانتخابات الرئاسية

وكشف القرار عن موعد إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة الجمهورية، وهي الإثنين 16 أكتوبر، حيث يتم إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء لطالبي الترشح وإعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم في صحيفتي الأخبار والجمهورية، إذ ينص القانون على نشر أخبار الهيئة في جريدتين واسعتي الانتشار.

وتتلقى الهيئة اعتراضات المرشحين خلال الفترة من 17 و18 أكتوبر، على أن تفحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، مع إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.

وتبدأ الهيئة تلقي التظلمات 23 و24 أكتوبر، على أن يكون البت في التظلمات والإخطار بها يوم 26 أكتوبر، وتقدم الطعون وتقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يومي 27 و28 أكتوبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم إليها من طعون، ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر، ويكون اختيار المرشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح، وآخر موعد لسحب طلب الترشح يوافق يوم 8 نوفمبر.

موعد القائمة النهائية للانتخابات الرئاسية 2024

وفي 9 نوفمبر تعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية.