«الصحة»: مسح شامل لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن السيدات في مرحلة الإنجاب

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن العمل جار على إجراء حصر شامل لتغطية جميع السيدات في سن الإنجاب، بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في 8 محافظات، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكل سيدة مصرية في مرحلة الإنجاب.

وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة تنفذ الحصر ضمن المرحلة الثانية من حملة لطرق الأبواب، بعد نجاح الحملة في محافظتي الفيوم وأسيوط، موضحا أن الحملة تتواصل من أول شهر أكتوبر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، ضمن مبادرة «100 يوم صحة».

تنفيذ الحملة في 8 محافظات

وأضاف أن الحملة ستتضمن محافظات الإسكندرية ومطروح ودمیاط وكفر الشيخ والمنوفية وبني سويف وسوهاج والشرقية، مشيرا إلى صدور توجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بضرورة إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا وبجودة عالية لكل أسرة مصرية.

فرق متخصصة للإشراف على الحملة

من جهته، قال الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة في وزارة الصحة، إن الحملة تخضع لإشراف دوري من فرق الإشراف المركزية والمديريات والإدارات الصحية، لافتا إلى صرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان في العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.