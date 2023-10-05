الدولة كانت في الموعد.. أمطار مطروح تحت سيطرة الأجهزة التنفيذية

تعاملت أجهزة مدينة مرسى مطروح بشكل سريع مع السيول التي تعرضت لها المدينة في الساعات الأخيرة، وضربت عدة مناطق سكنية في وادي الرمل والقصر وحي الزهور في الكيلو 4 شرق المدينة.

وأعلن عمرو عبد المجيد رئيس المدينة رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة الإدارات الخدمية بمجلس المدينة نظرًا لموجة الطقس السيء منذ ليلة أمس، وانتشار فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز بوسط المدينة بمنطقة الكيلو 4، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

رئيس المدينة يقود فرق الطوارئ في المناطق المتأثرة

وقاد رئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم، فرق الطوارئ مع استخدام المعدات وسيارات مجلس المدينة ورفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالطريق الدولي والشوارع الرئيسية والميادين العامة، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسؤولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

تكاتف مختلف الأجهزة

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس وجهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ الصباح، وذلك في إطار تكليفات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه، موضحاً أنه جري التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار خاصة بمنطقة الكيلو 4 مع الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة.

سحب تجمعات المياه في جميع الأحياء

ووجه رئيس المدينة، إدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى برفع درجة الاستعداد لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقاً وغرباً، في حالة الطقس المضطرب طبقاً لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

تلقي شكاوى المواطنين

وأعلن تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على الأرقام 0464933158، و0464935266، والتنويه عبر صفحة المدينة الرسمية للتنبيه بما يستجد.