«الأرصاد»: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مطروح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، منذ قليل، عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية (مطروح والسلوم)، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وفي وقت سابق، أشار خبراء الهيئة إلى أن آخر صور للأقمار الصناعية كشفت عن تأثر محافظة مطروح بالسحب الرعدية والتي صاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تشهد مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد نشاط رياح على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس

وبشأن درجات الحرارة اليوم فجاءت كالتالي:

القاهرة 31 24

الإسكندرية 28 23

العاصمة الإدارية 31 23

العلمين 28 22

6 أكتوبر 30 23

مطروح 27 22

بنها 30 23

السلوم 28 20

دمنهور 29 22

سيوة 29 20

رأس غارب 31 23

الغردقة 29 22

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 30 23

المنصورة 30 23

الزقازيق 30 23

شبين الكوم 30 23

طنطا 30 23

سفاجا 34 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 36 25

دمياط 29 22

حلايب 34 25

أبورماد 34 25

رأس حدربة 34 25

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 21

الفيوم 32 23

بني سويف 32 22

السويس 29 22

العريش 29 22

المنيا 33 20

أسيوط 35 20

رفح 28 22