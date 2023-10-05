إقليم أبخازيا يكشف عن نية روسيا إنشاء قاعدة عسكرية على ساحل البحر الأسود

قال أصلان بجانيا زعيم منطقة أبخازيا المنشقة عن جورجيا، اليوم، إنّ روسيا تعتزم بناء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأسود في المنطقة، وهو التصريح الذي يأتي بعد يوم واحد من لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف «بجانيا»، الذي نصب نفسه رئيسًا للمنطقة الانفصالية المدعومة من روسيا، إنّ اتفاقًا تم توقيعه لإقامة قاعدة بحرية دائمة في أوتشامشيرا، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأوضح «وقعنا اتفاقًا، وفي المستقبل القريب ستكون هناك قاعدة دائمة للبحرية الروسية في مقاطعة أوتشامشيرا».

وأضاف «يهدف كل هذا إلى زيادة مستوى القدرة الدفاعية لكل من روسيا وأبخازيا، وسيستمر هذا النوع من التعاون».

واعترفت روسيا باستقلال أبخازيا ومنطقة أوستيا الجنوبية المنشقة أيضًا في 2008 بعدما صدت القوات الروسية محاولة من جورجيا لاستعادة أوستيا الجنوبية في حرب استمرت خمسة أيام وانتهت في 12 أغسطس 2008.