رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

روسيا تعلن تدمير 5 مسيرات بحرية أوكرانية في البحر الأسود

كتب:

شريف سليمان
08:40 ص | الخميس 14 سبتمبر 2023
تدمير مسيرة بحرية

تدمير مسيرة بحرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّه جرى تدمير 5 مسيرات بحرية أوكرانية هاجمت سفينة تابعة للبحرية الروسية في البحر الأسود، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. 

وكانت كييف أعلنت الساعات الماضية استهداف أهداف في ميناء بشبه جزيرة القرم، عقب هجوم روسي بطائرات مسيرة على ميناء «إسماعيل» الأوكراني، ما تسبب في وقوع أضرار مادية.

وكشفت أوكرانيا أنّها ضربت أهدافا بحرية والبنية التحتية لميناء في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، وهذا الميناء يحتضن مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود.

اقرأ المزيد:

أوكرانيا تسقط 32 مسيّرة روسية قبل الوصول إلى أهدافها في أوديسا

كيف تجمع أوكرانيا الجنود الروس من «طريق الموت»؟.. صفقة تبادلية

تقارير روسية: أوكرانيا تقصف دونيتسك 108 مرات خلال يوم فقط

الرئاسة الروسية: لم نضع شروطاً مسبقة لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا

أوكرانيا تدعو ألمانيا لسرعة تزويدها بصواريخ «توروس» بعيدة المدى

وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا مكانها في الاتحاد الأوروبي

رئيس وزراء أوكرانيا: جميع الأموال المقدمة لكييف لتمويل احتياجات الدفاع
بقلم شريف سليمان