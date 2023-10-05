نادي القصة بأسيوط يعقد ندوة ثقافية لمناقشة كتاب «جدلية الهروب»

عقد نادي القصة بأسيوط جلسة خاصة بقصر ثقافة أسيوط لمناقشة المجموعة القصصية «جدلية الهروب»، للكاتبة ولاء عطا الله عضو نادي القصة، وفقا لما صرح به الأديب أحمد راشد البطل رئيس نادي القصة، لافتا إلى أن الجلسة تضمنت عرض دراستين نقديتين لكل من الدكتور ثروت عكاشة السنوسي والدكتور محمود فرغلي وأدارتها الدكتورة فاطمة الشريف أشادتا بالقدرات الفنية المتنوعة للكاتبة.

مجموعة جدلية الهروب

وقال الدكتور ثروت عكاشة السنوسي عضو اتحاد كتاب مصر، إنها وبرغم كونها المجموعة القصصية الأولى للقاصة ولاء عطا الله، لكن الغريب أنها تتميز بالنضج الفني في الصياغة والأسلوب، بدءاً من اختيارها لاسم المجموعة (جدلية الهروب) والتي استخدمت فيها صورا جدلية متباينة بين جدلية الذات وجدلية المنافسات للمشكلات الحياتية والصور الجدلية مع الأشياء ومدى تأثيرات هذه الجدليات على الجانب السيكولوجي وفي شكل سيميائي فلسفي، لنجد الكاتبة قد نجحت في دمج التصورات الخيالية مع الواقع المعاش، وقدمت وجبة دسمة للقارئ المثقف تستحق عليها التحية والتقدير.

أما الدكتور محمود فرغلي عضو اتحاد كتاب مصر فقال: مجموعة جدلية الهروب تميزت بالثراء الجمالي والفكري لما تمتلكه الكتابة من لغة فنية وقدرة على التقاط اللحظة القصصية والغوص في أعماق الشخصيات النفسية دون إهدار لواقعها المأزوم فهي قصص لا تخامي الواقع بقدر ما تكشف مفارقاته.

لقاءات دورية

ومن جانبها أشارت الدكتورة فاطمة الشريف إلى أن الحلقة النقاشية ضمن عودة الندوات المتخصصة التي سيتم عقدها بصفة دورية شهرية لمناقشة المجموعات القصصية والروايات، ونوهت بإشادة المداخلات النقدية.

يذكر أن جدلية الهروب والصادرة عن دار المصرية السودانية الإماراتية، هي العمل الأول للكاتبة ولاء عطا الله أحمد عطا الله، وهي كاتبة ومدونة، وسبق لها أن حصدت عدة جوائز في القصة القصيرة، ومنها جائزة مسابقة قصص على الهواء التي تنظمها مجلة العربي الكويتية، وجائزة مسابقة نادي القصة بأسيوط، وجائزة المسابقة الأدبية لإقليم وسط الصعيد الثقافي بهيئة قصور الثقافة، وجائزة مسابقة ابن خصيب للإبداع، كما تم ترشيحها لجائزة الهيئة العربية للمسرح بالشارقة بعد تأهل مسرحيتها «ثلاثة أيام من الفراغ» إلى قائمة العشرين في مسابقة التأليف المسرحي الموجه للكبار على مستوى الوطن العربي.