عاجل.. بيان مهم من الحكومة بشأن أمطار مطروح

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، موقف التعامل مع السيول التي تعرضت لها المحافظة في الساعات الأخيرة.

ووجّه رئيس الوزراء، بسرعة انتقال سيارات شفط المياه من محافظتي الإسكندرية والبحيرة وغيرهما، لمساعدة الجهات التنفيذية في المحافظة للتعامل مع آثار السيول.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على توفير مختلف الإمكانيات التي تحتاج لها المحافظة، لسرعة حل أي مشكلة نتجت عن مياه السيول، سواء بالطرق أو المرافق العامة، وغيرهما، مؤكدا المتابعة الدائمة للموقف.