«بحوث سخا» تتوقع تجاوز إنتاجية القطن في كفر الشيخ المليون قنطار

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا في كفر الشيخ، إنّ المساحة المنزرعة من القطن في محافظة كفر الشيخ، ستساهم بشكل كبير في انتعاش الأسواق المحلية والعالمية من حيث الإنتاجية، مشيرا إلى أن المساحة المزروعة من محصول القطن في كفر الشيخ خلال هذا العام الجاري، بلغ نحو 85 ألف فدان قطن طويل التيلة أو فائق الطول.

الإنتاجية من القطن المنزرع في كفر الشيخ

وأوضح أبو اليزيد، في تصريحات لـ«للوطن»، أن الإنتاجية المتوقعة من المنزرع في حقول محافظة كفر الشيخ، خلال عام 2023، تبلغ إجمالها نحو مليون و50 ألف قنطار قطن ، وهو أمر جيد للغاية، ويصب في مصلحة المزارعين والدولة المصرية كون القطن منتج تصدير.

جني محصول القطن

وأشارإلى أنّ موسم جني القطن في كفر الشيخ، بدأ منذ أسبوع حيث ينتج الفدان الواحد من القطن ما بين 13 و14 قنطار قطن، سواء من القطن طويل التيلة أو القطن فائق الطول في حقول المحافظة.