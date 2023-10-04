سعر قنطار القطن اليوم.. الدهب الأبيض بكام؟

سجل سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء 4-10-2023، في مزادات اختبار القطن وتسعيره، نحو 10 آلاف جنيه للقطن «جيزة 95»، وبحسب خبراء الاقتصاد فإن أسعار قنطار القطن في صالح المزارعين؛ فهم من يحصلون على عائد جيد من بيع المحصول هذا العام.

سعر قنطار القطن اليوم

«الوطن» تستعرض سعر قنطار القطن، اليوم الأربعاء، وفقًا للمزادات المخصصة لبيع القطن الذي تم تجميعه في الحلقات الحكومية بالمحافظات.

سعر قنطار القطن المصري

سجل سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء 4-10-2023 في مصر، من 9 لـ10 آلاف جنيه، حسب المنطقة.

وتعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف المناطق المزروعة بالقطن، وتطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر قنطار القطن، اليوم، من خلال نظام الفتح بالسعر العالمي للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين في كل محافظة على حدة.

أنواع القطن المصري

سعر قنطار القطن اليوم يتم تحديده من قبل لجان اختبار وتسعير القطن، كما أن مصر تزرع أنواع عديدة من القطن، حيث يعد القطن المصري «جيزة 95» الأكثر تداولا، وتتميز أصناف القطن المصري بأليافها الطويلة ونعومتها وجودتها العالية، ما يجعلها مناسبة ومفضلة في صناعة الملابس والنسيج.