مصطفى وزيري: الحضارة المصرية صدرت الموضة والطب والهندسة للعالم

قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الحضارة المصرية مازالت تبهر العالم حتى يومنا هذا، ومنذ أكثر من 3 آلاف سنة اكتشف المصري القديم مايسمى بخاتم إصبع القدم، والذي كان يعتبر بمثابة موضة عند المصريات القدماء، ومن إحدى وسائل الزينة والحُلى، موضحا أنه في عصرنا الحالي أصبح موضة على مستوى العالم أجمع.

المصري القديم استخدم الحنة للشعر والأظافر

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عبر صفحته الرسمية «فيس بوك» أن المصري القديم عرف الحناء منذ أكثر من 3 آلاف سنة، ومدى أهميتها في الحفاظ على الشعر، بالإضافة إلى استخدامهم لها على الأظافر كوسيلة للعلاج، موضحا أن هذه الأشياء خير دليل على تقدم الحضارة المصرية في كل المجالات، وأنها سبقت كل الدول في التقدم واستطاعت تصدير الموضة والطب والفلك والهندسة للعالم.

يذكر أن المعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري أنهت أعمال تنظيف الجزء الأخير من سقف معبد إسنا، والكشف عن بعض المناظر الأصلية لجدران المعبد وألوانها الزاهية.