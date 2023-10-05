بكاء شمس البارودي ومرض أيتن عامر.. أخبار الفن في 24 ساعة

انهيار الفنانة شمس البارودي، ومحاليل للفنانة أيتن عامر وخضوع الفنان أحمد إبراهيم لجلسات علاج طبيعي، أبرز الأزمات والمواقف التي تعرض لها عدد من نجوم الوسط الفني، خلال الـ24 ساعة الماضية، الأمر الذي ترتب عليه تفاعل عدد كبير من جمهورهم ومتابعيهم على منصات السوشيال ميديا.

بكاء شمس البارودي

في الساعات القليلة الماضية، كانت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، يزداد على سنوات عمرها عامًا جديدًا، باعتبارها من مواليد 4 أكتوبر 1945، ولكن لم تسعد بيوم ميلادها، لدخولها في نوبة بكاء شديدة حزنًا على فراق عبدالله أصغر أبنائها، الذي توفي بشكل مفاجئ في شهر يوليو الماضي.

«أول عيد ميلاد لي بعد وفاة صغيري عبدالله»، كلمات مؤثرة قالتها شمس البارودي في تصريحات لـ«الوطن»، مؤكدة: «من بعد وفاته، أول مرة أنهار بهذه الطريقة أمام زوجي حسن يوسف وأبنائي، واستغفرت ربي لرفضي التهنئة بعيد ميلادي، وأحمده دائمًا على نعمه وأنه كرّم ابني بالشهادة».

مرض أيتن عامر

تفاجئ جمهور الفنانة أيتن عامر، بنشرها مقطع فيديو لها وهي تخضع لتركيب «الكانيولا» في يدها والاستعانة بالمحاليل، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية، وحسب مصدر مقرب منها، أنها شعرت بارتفاع درجة حرارتها والإجهاد الشديد بسبب تصوير بعض الأعمال الفنية.

تعافي أحمد إبراهيم من الجلطة

يخضع حاليًا الفنان أحمد إبراهيم، لجلسات علاج طبيعي في إطار التعافي بعد إصابته بجلطة في المخ في شهر مايو الماضي، واضطر إلى الجلوس على كرس متحرك وفقد القدرة على النطق بشكل جيد، مؤكدا أنه يتحسن تدريجيا، في ظل دعوات المحبين له.