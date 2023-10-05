عاجل.. تطورات الحالة الصحية للفنانة أيتن عامر.. تركب محاليل

تمر الفنانة أيتن عامر، بأزمة صحية بعد ارتفاع درجة حرارتها وتعرضها للإجهاد طوال الفترة الماضية، بسبب انشغالها في تصويرعدد من الأعمال الفنية، وعدم حصولها على قسط من الراحة، الأمر الذي اضطرت معه للاستعانة بالمحاليل حتى تستطيع التعافي بشكل سريع، بحسب مصدر مقرب منها.

وكانت أيتن عامر، نشرت عبر خاصية ستوري في حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، فيديو لها في غرفة تشير إلى تواجدها بالمنزل بسبب الملابس وطبيعة الديكور الموجود، وتضع «الكانيولا» في يدها وتركيب المحلول لها.

الحالة الصحية للفنانة أيتن عامر

وعلقّت أيتن عامر على مقطع الفيديو بقولها بشكل ساخر «آني زهجت»، كما أعادت الفنانة نشر عدد من المنشورات الخاصة بأصدقائها الذين تمنوا لها سرعة الشفاء.

350 ألف مشاهدة لأغنية اكشف

وكانت أيتن عامر، قد طرحت قبل 3 أسابيع أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم اكشف، وحققت نحو 350 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وهي من كلمات إبراهيم محمد، وألحان أحمد أنور.