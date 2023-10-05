تطورات الحالة الصحية لـ أحمد إبراهيم بعد جلطة المخ.. يخضع لعلاج طبيعي

كشف الفنان أحمد إبراهيم، آخر التطورات الصحية التي يمر بها حاليًا، وذلك بعد إصابته منذ عدة شهور بجلطة في المخ، أثرّت سلبًا عليه، وجعلته غير قادر لفترة على الحركة لإصابته بشلل نصفي، وفقده القدرة على النطق، وحجزه بالمستشفى فترة طويلة.

وقال إبراهيم، الذي يتواجد حاليًا في دولة الإمارات، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يخضع حاليًا لجلسات علاج طبيعي، حتى يستطيع تجاوز محنته الصحية التي سبق ومّر بها، وتأكيده أنه يشعر بتحسن إلى حد ما وأفضل كثيرًا مما كان يعانيه منذ عدة شهور.

تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم

وطمأن جمهوره ومحبيه بشأن حالته الصحية «أنا أحسن من الأول الحمد لله»، مطالبًا إياهم بالمزيد من دعواتهم له بالشفاء تمامًا، خصوصًا وأن دعواتهم له منذ إصابته بالأزمة ساعدته كثيرًا على تخطي هذه المحنة.

أصيب أحمد إبراهيم بـ جلطة في المخ

في شهر مايو الماضي، أصيب الفنان أحمد إبراهيم، خلال تواجده في دولة الإمارات، بجلطة في المخ وحجزه بالمستشفى هناك عدة أيام، وإصابته بشلل نصفي وقتها وفقد القدرة على النطق بشكل جيد، وذهب نقيب الممثلين دكتور أشرف زكي إليه للاطمئنان عليه والوقوف على آخر تطورات حالته الصحية.