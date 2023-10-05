تنظيم ندوتين لدعم صحة المرأة والطفل بمقر المدينة الآمنة في فاقوس

قالت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بمحافظة الشرقية، إنه جرى تنظيم ندوتين لدعم صحة المرضى، وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان.

مبادرات رئاسية مهمة للمواطنين

وقالت «زاهر»، إن الندوة الأولى جاءت بعنوان «المبادرات الرئاسية التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين»، وألقت الضوء على الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للتخفيف عن المواطن مثل حملة 100 يوم صحة، والخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل.

التغذية السليمة للمرأة والطفل

وتابعت، أن الندوة الثانية جاءت بعنوان «التغذية السليمة للمرأة والطفل»، وتناولت الندوة «كيفية إعداد وجبة متكاملة لأطفال المدارس تساعدهم على التحصيل السليم – أسباب أمراض سوء التغذية وسمنة الأطفال – أهمية إضافة الفيتامينات لغذاء الأطفال».

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهي جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأوضح غراب، أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة، مشددًا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة، في ظل اهتمام الدولة بهذا الملف مشيرًا إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.